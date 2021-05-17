Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который снимает ответственность с силовиков за применение силы и позволяет им использовать боевую технику во время протестов.

Об этом сообщило государственное агентство «БЕЛТА».

Отныне белорусские силовики не несут ответственность за нанесенный ущерб при применении физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники.

Кроме того, органы внутренних дел имеют право использовать боевую и специальную технику для «пресечения массовых беспорядков».

Также силовики могут запрещать гражданам осуществлять видео- и фотофиксации «для проведения процессуальных действий, обеспечение общественного порядка, личной и общественной безопасности».

Еще один закон, который подписал Лукашенко, позволяет членам избирательных комиссии, судьям, работникам СМИ, государственным служащим менять внешность в рамках государственной защиты, если есть посягательство на жизнь указанных категорий лиц.

Ранее в Беларуси предъявили окончательное обвинение члену Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой.