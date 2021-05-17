Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделилися с Папой Римским своими чаяниями: сплотить весь мир в борьбе против Израиля и наказать Тель-Авив за «массовые убийства» палестницев в Секторе Газа.

Об этом пишет Times of Israel.

Эрдоган, который громко отстаивал дело палестинцев в течение своего 18-летнего правления, неоднократно высказывался против действий Израиля, обвиняя его в «терроризме» и этнических чистках.

В понедельник, 17 мая, он сказал папе, что «все человечество должно объединиться против» Израиля.

— Зверства, причиненные Израилем, угрожают региональной безопасности, — добавил президент Турции.

Турецкое стремление к санкциям против Израиля продолжилось телефонным звонком в понедельник, 17 мая, между министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и его британским коллегой Домиником Раабом.

Чавушоглу сказал Раабу, что «необходимо, чтобы международное сообщество более решительно отреагировало» на агрессию Израиля.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к понтифику с просьбой помочь положить конец тому, что он охарактеризовал как «резню» Израиля над палестинцами. Турецкий лидер призвал ввести санкции против Тель-Авива.