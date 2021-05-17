В Лондоне взяли под стражу четверо мужчин, которые выкрикивали антисемитские оскорбления после пропалестинского шествия. Видео с их действиями широко разошлось по социальным сетям.

Об этом передает Le Figaro.

Видеозапись инцидента вызвала широкую бурю возмущения в обществе. Премьер-министр Борис Джонсон осудил «постыдный расизм», которому «нет места» в британском обществе. Кейр Стармер, лидер лейбористской оппозиции, назвал эти действия «глубоко отвратительными».

На видео, размещенных в социальных сетях, можно заметить колонну автомобилей, покрытых палестинскими флагами, проезжавших по северному району Лондона, где живет еврейская община. Пассажир одного из автомобилей произносит проклятия и антисемитские угрозы в мегафон. Инцидент произошел на следующий день после пропалестинского протеста в Лондоне, собравшего тысячи мусульман-мигрантов.

Полиция опознала автомобиль, и четверо мужчин были арестованы по подозрению в нарушении общественного порядка с отягчающими обстоятельствами – расизмом.

Мэр Лондона Садик Хан подтвердил в эфире SkyNews, что полицейский наряды будут усилены возле синагог, школ и в районах, где проживает большая еврейская община, чтобы успокоить население. Подчеркнув «последствия этого преступного поведения, которое сеет страх среди евреев в Лондоне и по всей стране».

Напомним, английский футбольный клуб «Лестер-Сити» победил «Челси» в финальном матче за Кубок Англии. Некоторые игроки «Лестера» отметили триумф, выбежав на поле с флагами Палестины.