Лидеры шести стран Западных Балкан, при поддержке членов Европейского союза (ЕС) Словении и Хорватии, на саммите в Словении выступили за сотрудничество и взаимную поддержку на европейском пути.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Инициативу такого сотрудничества Албании, Северной Македонии, Черногории, Косово, Боснии и Герцеговины и Сербии 2010 нарушили правительства в Загребе и Любляне. Нынешняя встреча проходила в государственной резиденции Брдо недалеко Любляны 17 мая.

Собеседниками хозяев саммита Пахор и Зоран Миланович были президент Албании Илир Цель, президент Косово Вйоса империи, глава Северной Македонии Стево Пендаровськи, черногорский президент Мило Дюканович, сербский лидер Вучич и члены Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, Шефика Джаферович и Жель Комшич.

Участники договорились о расширении экономического сотрудничества и проведения совместных мероприятий в борьбе против пандемии COVID-19. Сербия и на этот раз заблокировала принятие совместной декларации о неизменности границ, поскольку белградская власть требует уточнить, что речь идет о границах с момента, когда Косово было провинцией в составе Сербии.

Косово провозгласило независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Среди участников саммита Республику Косово признали Словения, Хорватия, Албания, Северная Македон и Черногория.

Президент Словении Пахор в завершение саммита заявил, что лучше было бы, если бы страны Западных Балкан вместе вступили в ЕС. Сейчас на пути в Евросоюз больше препятствий преодолели Албания, Северная Македония и Черногория. Упомянутые страны стали и членами Североатлантического альянса (НАТО).

В феврале 2021 года сообщалось, что Североатлантический альянс организует военные учения в странах Восточной Европы и Балканах.