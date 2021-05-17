Согласно версии международных наблюдателей, выборы в Мьянме в 2020 году прошли без фальсификаций.

Об этом сообщает Корреспондент.

Отчет подготовила Азиатская международная организация Asian Network for Free Elections (ANFREL), занимающаяся наблюдением за выборами. Волеизъявление в стране произошло свободно и без заметных нарушений, а его результаты должным образом представляют волю населения, подчеркнули наблюдатели.

Выводы ANFREL опровергают позицию военных, захвативших власть в стране под предлогом того, что результаты выборов 8 ноября 2020, были сфальсифицированы.

Путчисты объясняли мнимыми фальсификациями необходимость ареста ведущих политиков страны во главе с фактическим лидером, нобелевской лауреаткой Аун Сан Су Чжи, президентом Вином Мьин и другими высокопоставленными чиновниками.

Напомним, королева красоты Мьянмы Хтар Хтет Хтет присоединилась к продемократическим повстанцам в вооруженном сопротивлении военной хунте.