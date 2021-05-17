Депутатская фракция «Слуга народа» утвердила кандидатуру Виктора Ляшко — на должность министра здравоохранения, Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, Алексея Любченко — на должность министра экономики - первого вице-премьер-министра.

Об этом журналистам в ходе брифинга сообщил председатель фракции СН Давид Арахамия, передает Интерфакс-Украина.

— Фракция была посвящена, прежде всего, кадровым вопросам... Вопросы были о смене трёх министров: на должность министра инфраструктуры вместо господина Криклия была поддержана кандидатура господина Кубракова, вместо министра экономики господина Петрашко — кандидатура господина Любченко. Уточнение: господин Любченко предлагается на должность министра экономики — первого вице-премьера... И вместо господина Степанова — господин Ляшко, — сказал Давид Арахамия.

Вместе с тем глава фракции СН уточнил, что назначение министров состоится, скорее всего, в четверг.

— Есть процедурный вопрос. Если завтра у нас внеочередное заседание, где мы увольняем троих министров. И относительно господина Степанова, поскольку он добровольно не уходит с должности, там несколько иная процедура: сначала увольнение, потом представление от фракции, затем — представление на председателя Верховной Рады, а потом голосование. Где-то в четверг мы ожидаем, что состоится назначения всех троих министров, — объяснил Давид Арахамия.

Он также проинформировал, что внеочередное заседание ВР во вторник начнется, ориентировочно, после 15:00.

Напомним, ранее Давид Арахамия заявил, что в парламенте наберется необходимое количество голосов для увольнения Максима Степанова.