Власти США к концу июня направят другим странам в общей сложности 80 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Президент Джо Байден объявит, что США направят 20 млн доз вакцин странам, борющимся с пандемией, к концу июня. Это дополнение к дозам вакцины AstraZeneca, которые будут поставлены за границу в течение мая-июня. 60 млн доз. В общей сложности это 80 млн доз, — сказала Джейн Псаки.

Она подчеркнула, что это будет самая крупная помощь с вакцинами, предоставлявшаяся когда-либо. Речь идет о вакцинах производства Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.

— Мы ждем, когда это дополнение к дозам вакцины AstraZeneca получит одобрение Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, — добавила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, на этой неделе ожидается прибытие в Украину 473,85 тыс. доз вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech, основная часть которых зарезервирована для вакцинации работников сферы образования.