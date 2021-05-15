На следующей неделе ожидается прибытие в Украину 473,85 тыс. доз вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech, основная часть которых зарезервирована для вакцинации работников сферы образования.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Укринформ.

— Приходит Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Это 473 850 доз. Он начинает приходить на следующей неделе, но не одной поставкой, а в течение 3-4 дней, — сказал Виктор Ляшко.

По его словам, эти вакцины будут сначала приниматься на национальный склад, а распределение по областям будет происходить по прибытии последней партии: именно с ней должен прибыть растворитель, необходимый для приготовления дозы для прививки.

— Сегодня мы ожидаем, что первая поставка придет во вторник, — уточнил Виктор Ляшко.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко опроверг информацию о том, что зарегистрированные в приложении «Дія» все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса вне очереди уже в ближайшие выходные.