Народный депутат от «ОПЗЖ» Виктор Медведчук не подал кассационную жалобу на решение суда по делу о публикации книги «Дело Василия Стуса».

Об этом сообщил автор книги Вахтанг Кипиани в Facebook.

— Есть хорошая новость. Есть документальное доказательство, что некто Медведчук не подал кассационную жалобу на решение апелляционного суда по книге «Дело Василия Стуса». Итак, точку именем Украины поставлено, — написал Вахтанг Кипиани.

По словам Вахтанга Кипиани, впереди еще решение суда, касающееся размера расходов на юридическую помощь.

— Медведчук не хочет компенсировать оплату работы защитников издательства. Удивительное дело — не было бы бессмысленного иска — не было бы нанято адвокатов, они бы не тратили время на это дело и так далее, — написал Вахтанг Кипиани.

Издательство «Vivat» выиграло апелляцию по делу о распространении тиража книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» без разрешения Медведчука.

Напомним, Вахтанг Кипиани сообщил, что выиграл апелляцию по приговору Дарницкого районного суда Киева, который запретил продавать книгу с ремарками об участии Виктора Медведчука в судебном процессе над поэтом Василием Стусом.