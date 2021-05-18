Совет Европейского Союза принял решение продлить действие комплекса мер, предусматривающих, в том числе, «кибер-санкции» против организаторов хакерских атак со стороны России, Китая, Северной Кореи против Евросоюза и его отдельных стран-членов.

Об этом говорится в оофициальном сообщении, передает Укринформ.

«Сегодня Совет принял решение продлить действие комплекса ограничительных мер против (организаторов — ред.) кибератак, которые угрожают ЕС или его странам-членам, еще на один год — до 18 мая 2022», — отмечается в сообщении.

Этот комплекс мер позволяет ЕС вводить целенаправленные санкции против лиц и организаций, причастных к кибератакам. Кроме того, ограничения могут быть введены в ответ на кибернападения против третьих государств или международных организаций, если такие меры считаются необходимыми для достижения целей Общей внешней политики и политики безопасности ЕС.

Сейчас санкции действуют против восьми физических и четырех юридических лиц и включают замораживание активов, финансовых операций, а также визовые запреты. В частности, речь идет об ограничении против России, Китая и КНДР, введенные в июле прошлого года из-за кибератаки против ОЗХО, а также распространение вирусов WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper.

Напомним, администрация Джо Байдена 15 апреля ввела новые экономические и политические санкции в отношении Российской Федерации, в том числе из-за действий РФ на востоке Украины и в Крыму.