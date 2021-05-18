Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Она напомнила, что сегодня в Украине чтят память жертв депортации крымских татар. Как известно, советская власть депортировала из Крыма почти 200 тысяч крымских татар, они смогли вернуться в 1990-х годах.

— Беда, однако, повторилось в 2014. В результате оккупации полуострова РФ, много крымских татар вынуждены покидать свою землю, - сказали

Сейчас 93 крымских татар преследуются РФ по политическим мотивам. Из них 78 отбывают незаконное наказание на территории РФ, а 15 - лишены права на свободу передвижения, ведь находятся во временно оккупированном Крыму под административным надзором.