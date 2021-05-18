В редакцию TYT.BY для проведения обыском заявились белорусские «правоохранители». Силовики пришли и в дом к главному редактору СМИ Марине Золотовой.

Об этом говорится на сайте издания.

Журналисты издания сообщают, что в редакцию заявились сотрудники ДФР (Департамента финансовых расследований), которые заклеили окна и двери.

Сотрудники, которые были внутри, перестали выходить не связь после того, как рассказали, что за ними пришли.

«Экономическая полиция» приехала и в региональные офисы TYT.BY. Однако никаких объяснений силовики не предоставили, обещая, что причины сообщат в свое время.

Напомним, экономический суд Минска принял решение лишить издание TUT.BY статуса СМИ, 19 января решение вступило в силу.