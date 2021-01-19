Экономический суд Минска принял решение лишить издание TUT.BY статуса СМИ, 19 января решение вступило в силу.

Об этом пишет TUT.BY

Экономический суд Минска отклонил апелляцию ООО «ТУТ БАЙ Медиа», которое протестовало против заключения о лишении TUT.BY статуса СМИ. Суд не нашел оснований для отмены постановления. TUT.BY лишилось статуса законного СМИ.

Издание сообщает, что с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения по материалам «В семь раз больше избирателей и «тайные» протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в «Гарри Поттере» нет призывов к свержению власти». После обжалования TUT.BY в Верховном суде вынесенных предупреждений одно из них было признано недействительным.

В Беларуси издание теряет статус СМИ после нескольких письменных предупреждений в течении года.

TUT.BY продолжит освещать протесты в Беларуси как интернет-портал без статуса СМИ.

Отметим, издание TUT.BY подробно освещало гражданский протест в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года, на которых Александр Лукашенко объявил себя президентом.

Напомним, международную премию имени Павла Шеремета получил белорусский портал TUT.BY. Соответствующее решение принял Руководящий комитет Форума гражданского общества Восточного партнерства.

Также напомним, приказом министра информации Беларуси Игоря Луцкого от 29 сентября, который получила редакция TUT.BY, для издания приостановлена возможность использовать с 1 октября 2020 года статус сетевого издания.

Ранее Никвести сообщали, что Евросоюз вновь подчеркнул, что не признает легитимности Александра Лукашенко как президента Белоруссии и ожидает новых демократических выборов в стране.