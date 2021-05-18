Следственный судья Центрального районного суда Николаева избрал меры пресечения трем жителям Херсона, подозреваемым по части 2 статьи 307 и части 3 статьи 321.

Об этом пишет пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Согласно материалам ходатайства, 26-летний подозреваемый Я. организовал незаконный сбыт метадона и димедрола на территории Николаева и Херсона.

К этой деятельности он привлек двух человек, которые сбывали наркотики путем «закладок». Для себя подозреваемый Я. выбрал функцию «оператора» и занимался приемом заказов, а также покупал вещества и передавал их сообщникам.

В обоснование ходатайства прокурор, кроме всего прочего, привел риски укрытия от следствия и суда, так как все трое фигурантов зарегистрированы в городе Лисичанске Луганской области.

По результатам рассмотрения дела следственный судья выбрала в отношении подозреваемого Я. меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 908 тысяч гривен. Двум другим лицам — в виде содержания под стражей, под залог 450 тысяч гривен.

Напомним, 26 апреля должностному лицу Арбузинской исправительной колонии, которого подозревают в сбыте наркотических средств, назначили домашний арест.