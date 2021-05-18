Личный архив Юрия Бутусова

Журналист и главред издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов по собственному желанию оставил пост советника Министра обороны Андрея Тарана, который он занимал на волонтерских началах, без получения заработной платы или материальных дивидентов.

О причинах своего решения журналист написал на своей странице в Facebook.

Среди причин, побудивших его так поступить, Юрий Бутусов называет коррупцию и кумовство в ВСУ, устаревшую советскую систему организации, которая не соответствует стандартам НАТО и общую непроработанность стратегии в случае наступления российских войск.

— В государстве отсутствует централизованная оборонная политика, поэтому даже те проблемы, которые МО пытается объективно решить – такие как территориальная оборона, внедрение автоматизированных систем управления, блокируются из-за отсутствия координации на высшем уровне <…> Коррупция и кумовство остаются одними из главных факторов в работе военно-административной системы. Действующая система обороны предельно забюрократизирована и неспособна сама себя реформировать <…> Армия построена по структуре и уставам ВС СССР 70-х годов, основана на принципах тотальной мобилизации страны в условиях применения ядерного оружия, по принципу превосходства количества над качеством, что абсолютно неприемлемо в современной войне, — отмечает журналист.

Юрий Бутусов констатирует, что к его советам не прислушивались высшие должностные лица, которые предпочитают мастерить «бумажных тигров» вместо реальных изменений в армейской среде.

— Министру обороны все это оказалось совершенно неинтересно, как и руководству Офиса президента. За каждое слово в своих выводах и предложениях я готов отвечать <…> Армия сохраняет худшие черты советской системы – неадекватно большой аппарат управления; отсутствие полностью укомплектованных воинских частей; господство контроля над инициативой; наказание самостоятельности; отсутствие послеоперационного анализа AAR; подмена ответственности бумажными отписками; полное непонимание критериев боеспособности; полное несоответствие принципам и структуре НАТО в главном – в лидерстве, отборе, комплектовании, организации, подготовке, управлении карьерой личного состава <…> Из-за отсутствия реформ и доверия к военному руководству не прекращается отток кадров, уволилось большинство ветеранов 14-15 годов, — рассказывает о ситуации журналист.

Он указал еще ряд проблем, в т.ч низкую зарплату служащих ВСУ, проблемы с логистикой, недостаток боеприпасов, отсутствие практики анализа боевых действий с мозговыми штурмами. При этом журналист не отчаивается и подчеркивает, что реформы в любом случае изменяет украинскую армию.

— Придет время, и изменения произойдут, ведь тех, кто готов сражаться за Украину неизмеримо больше, чем тех, кто заходит во власть, чтобы что-то пилить. Украина победит, — резюмирует журналист.

Ранее НикВести сообщали, что главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов будет работать внештатным советником министра обороны на общественных началах на протяжении двух месяцев.