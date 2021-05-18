Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побранил правительство Австрии, которое подняло израильский флаг в государственных учреждениях в знак поддержки Тель-Авива.

Об этом пишет Digismak.

И федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, и министр иностранных дел Александр Шалленберг осудили действия террористов Газы. В знак солидарности с Израилем израильский флаг был поднят над Федеральной канцелярией и Министерством иностранных дел в Вене. Официальные ллица Австрии назвали этот жест «последовательной позицией Австрии по отношению к терроризму».

Министр внутренних дел Карл Нехаммер резко критиковал «бесславную» роль Турции в ближневосточном конфликте. По его мнению, эта роль «определенно способствует не деэскалации, а эскалации» и обвинил Эрдогана в «подливании масла в огонь» после того, как президент Турции назвал Израиль на прошлой неделе «террористическим государством».

В свою очередь лидер Турции проклял Австрию.

— Австрийское государство, вероятно, хочет, чтобы мусульмане заплатили цену за совершение геноцида против евреев. Проклинаю австрийское государство!, — высказался Реджеп Эрдоган.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделилися с Папой Римским своими чаяниями: сплотить весь мир в борьбе против Израиля и наказать Тель-Авив за «массовые убийства» палестницев в Секторе Газа.