Украинская сторона обсуждает с Данией строительство военных кораблей для ВМС ВСУ за проектам датских компаний.

Об этом сообщил на своей Facebook странице Директор департамента Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Дмитрий Волошенков.

Он отметил, что 17 мая с участием Вице-премьер-министра Украины Олега Урусского состоялась встреча с Послом Королевства Дании в Украине Оле Егберг Миккельсен, военным атташе Королевства Дании, капитаном 1-ранга Феликсом Еббестадом и представителями датских судостроительных компаний «OMT», «SH Defense» и «Terma» о перспективах строительства на украинских заводах новых высокоманевренных многоцелевых патрульных кораблей типа (Knud Rasmussen class) для нынешних потребностей украинского флота.

Чиновник выразил свою уверенность, что продуктивная реализация такой инициативы будет полезна не только для обновления корабельного состава флота, но и для имиджа Украины как надежного партнера в сфере международного сотрудничества.

Напомним, контракты на локализированное изготовление турецких кораблей для ВМСУ на николаевском заводе «Океане» подпишут до конца апреля 2021 года.