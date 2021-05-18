Во вторник, 18 мая, в порт Одессы зашел корабль королевских ВМС Британии Trent.

Как сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ, во время визита в Украину планируется проведение совместных с украинскими военными моряками тренировок на борту британского корабля.

Также будет проведена совместная тренировка в море типа PASSEX. Trent — это новый корабль, он был принят в состав Королевского флота в августе 2020 года.

В начале мая в Одессу зашел корабль Береговой охраны США Hamilton. Это произошло на фоне напряжения в черноморском регионе.

Россия с 24 апреля запретила проход иностранных военных кораблей и других судов в трех районах Черного моря. Ограничения будут действовать до 31 октября.

Ранее НикВести сообщали, Великобритания откомандирует в черноморские воды два военных корабля на подмогу Украине.