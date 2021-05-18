Александр Пасечный считает, что именно здесь сосредоточено едва ли не наибольшее количество воинских частей и мощный потенциал для достижения этой цели.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам народного депутата, в 2021 году Николаевский областной госпиталь ветеранов уже заключил девять договоров по программе медицинских гарантий НСЗУ, в прошлом году их было всего лишь три.

Александр Пасечный встретился с сотрудниками госпиталя и осмотрел условия, в которых оказывается медицинская помощь.

В мероприятии также приняли участие председатель Николаевской областной ассоциации ветеранов Афганистана и АТО Виктор Билык, председатель Николаевской городской ассоциации ветеранов Афганистана и АТО Виктор Чулков, председатель Национального корпуса Никита Плеханов и председатель общественного союза «Движение ветеранов Николаевщины» Юрий Степанец.

— Убежден, что помощь госпиталя — почетная обязанность и ответственность перед теми людьми, которые имеют особые заслуги перед страной и членами их семей, — подчеркнул Александр Пасечный.

Напомним, 29 апреля народный депутат из Николаева поделился поздравлением по случаю Всеукраинского дня футбола.