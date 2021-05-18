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Александр Пасечный считает, что именно здесь сосредоточено едва ли не наибольшее количество воинских частей и мощный потенциал для достижения этой цели.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам народного депутата, в 2021 году Николаевский областной госпиталь ветеранов уже заключил девять договоров по программе медицинских гарантий НСЗУ, в прошлом году их было всего лишь три.
Александр Пасечный встретился с сотрудниками госпиталя и осмотрел условия, в которых оказывается медицинская помощь.
В мероприятии также приняли участие председатель Николаевской областной ассоциации ветеранов Афганистана и АТО Виктор Билык, председатель Николаевской городской ассоциации ветеранов Афганистана и АТО Виктор Чулков, председатель Национального корпуса Никита Плеханов и председатель общественного союза «Движение ветеранов Николаевщины» Юрий Степанец.
— Убежден, что помощь госпиталя — почетная обязанность и ответственность перед теми людьми, которые имеют особые заслуги перед страной и членами их семей, — подчеркнул Александр Пасечный.
Напомним, 29 апреля народный депутат из Николаева поделился поздравлением по случаю Всеукраинского дня футбола.
Александр Пасечный считает, что именно здесь сосредоточено едва ли не наибольшее количество воинских частей и мощный потенциал для достижения этой цели.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам народного депутата, в 2021 году Николаевский областной госпиталь ветеранов уже заключил девять договоров по программе медицинских гарантий НСЗУ, в прошлом году их было всего лишь три.
Александр Пасечный встретился с сотрудниками госпиталя и осмотрел условия, в которых оказывается медицинская помощь.
В мероприятии также приняли участие председатель Николаевской областной ассоциации ветеранов Афганистана и АТО Виктор Билык, председатель Николаевской городской ассоциации ветеранов Афганистана и АТО Виктор Чулков, председатель Национального корпуса Никита Плеханов и председатель общественного союза «Движение ветеранов Николаевщины» Юрий Степанец.
— Убежден, что помощь госпиталя — почетная обязанность и ответственность перед теми людьми, которые имеют особые заслуги перед страной и членами их семей, — подчеркнул Александр Пасечный.
Напомним, 29 апреля народный депутат из Николаева поделился поздравлением по случаю Всеукраинского дня футбола.