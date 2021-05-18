Компания Dronarium, организовавшая акцию с дроном в поддержку Израиля, рассказала, что ее руководителю начали поступать прямые угрозы.

Об этом сообщили на официальной страничке компании в Facebook.

Угрозы появились в радикальном телеграм-канале «Концлагерь. Информ.блок». Неизвестные авторы возмущаются, что флаг Израиля «осквернил Киев — мать городов русских». Владельца бизнеса назвали «еврейским животным». Также в общий доступ выложили личные данные главы компании и адрес офиса.

После призывов в личные сообщения руководителя бизнеса начали поступать угрозы расправы: «С*ка ж*д*вская. Ты заплатишь за свои преступления».

Напомним, городской голова Днепра Борис Филатов распорядился повесить над мэрией флаг Израиля.