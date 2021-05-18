Глава МИД Австрии Александр Шалленберг отверг резкие слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вызвал во внешнеполитическое ведомство турецкого посла.

Об этом сообщает Европейская правда.

«Ближневосточный конфликт не решить с пеной у рта», — отметил Александр Шалленберг.

Президент Турции также раскритиковал министра внутренних дел Карла Нехаммера, которого он обвинил в «выступлении с антитурецкими заявлениями» на основании «чисто внутриполитических соображений».

— Из-за этих абсурдных заявлений президента Эрдогана турецкий посол был вызван сегодня утром в МИД, чтобы передать ему австрийскую позицию, — заявил Александр Шалленберг.

Министр иностранных дел защищает политику Австрии.

— ХАМАС — это террористическая организация. Мы не должны позволять им навязывать нам, как действовать. Благодаря всесторонней атаке на такие правительства, как австрийское, которые стоят плечом к плечу с Израилем перед лицом террора, турецкие политики снова демонстрируют свое ужасное понимание права. Вместо того чтобы подливать масло в огонь, Турции нужно срочно способствовать деэскалации, — сказал глава МИД Австрии.

Напомним, президент Турции побранил правительство Австрии, которое подняло израильский флаг в государственных учреждениях в знак поддержки Тель-Авива.