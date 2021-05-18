Министр энергетики Герман Галущенко направил обращение к НКРЭКУ по ограничению импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

— Это противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики (в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E) и потенциально угрожает энергетической безопасности, — говорится в письме Германа Галущенко.

Ключевым требованием при присоединении энергосистемы Украины к ENTSO-E является обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электрическую энергию.

— Привлечение импорта электроэнергии ухудшает финансово-экономическое положение производителей электрической энергии и, соответственно, качество и полноту выполнения утвержденных Минэнерго графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и теплоэлектроцентралей. Итак, Минэнерго поддерживает запрет импорта электроэнергии из государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества и обращается к НКРЭКУ о принятии соответствующего решения, — добавили в Минэнерго.

Ранее сообщалось, что введение рынка газа в Украине без решения таких насущных проблем отрасли как «политические» тарифы на тепло и горячую воду, долги населения привело к острому кризису в теплоэнергетике.