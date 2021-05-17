Введение рынка газа в Украине без решения таких насущных проблем отрасли как «политические» тарифы на тепло и горячую воду, долги населения привело к острому кризису в теплоэнергетике.

Об говорится в сообщении пресс-службы межотраслевой ассоциации по развитию систем теплоснабжения «Укртеплокоммунэнерго».

— Общий долг предприятий теплокоммунэнерго за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, превысил 50 млрд грн. Это — результат неэффективного государственного регулирования отрасли, использование устаревших методов тарифообразования, политической зависимости тарифов и их несвоевременного пересмотра, — сказано в сообщении.

Отмечается, что начиная с 2016 года, долг государства по компенсации разницы в тарифах на тепловую энергию превысил 27 млрд грн.

— Не выполняются положения подписанного с Ассоциацией городов Украины Меморандума о взаимопонимании, в частности в части компенсации разницы в стоимости газа, заложенной в тарифах на тепловую энергию, и фактической стоимости газа в прошлом отопительном сезоне, — обратили внимание в «Укртеплокоммунэнерго».

В прошлом отапливаемом сезоне между КМУ и Ассоциацией украинских городов был заключен Меморандум о взаимопонимании, согласно которому тарифы на тепло до окончания отопительного сезона 2020/2021 не будут повышаться, а останутся на уровне отопительного сезона 2019/2020. Государство взяло на себя обязательства по компенсации разницы в цене на газ, а также решения вопроса компенсации разницы в тарифах на тепловую энергию.

Хотя все эти вопросы остались неурегулированными, ТКЭ перешли к работе в условиях рынка газа. А цена природного газа в тарифах тепловых компаний, по-прежнему остается ниже почти на 30%, чем фактически предложенная НАК предприятиям теплокоммунэнерго (далее — ТКЭ) на май текущего года.

— Из-за экономически необоснованных тарифов на теплоэнергию, затянувшийся кризис неплатежей населения за отопление и горячую воду, а также нерешенные вопросы по погашению задолженности за потребленный газ, работа всех предприятий ТКЭ фактически заблокирована многочисленными судебными спорами по искам газопоставщиков по взысканию задолженности, дополнительных инфляционных начислений, штрафов, пени и годовых процентов, арестов счетов предприятий. Общая сумма штрафных санкций, которые уже сегодня взимаются по судебным решениям в пользу газопоставщиков, превышает 10 млрд грн. — Чтобы оздоровить финансовое состояние ТКЭ, которые являются предприятиями критической инфраструктуры и жизнеобеспечения, не допустить срыв подготовки к новому отопительному сезону 2021/2022, необходимо срочно принять законодательные акты, которые бы обеспечили реструктуризацию долгов ТКЭ, накопленных за экономически необоснованные тарифы за последние 5 лет. Отмена же ПСО и переход предприятий к работе в рынке газа в условиях колоссальных долгов приведет к коллапсу в отрасли уже в ближайшие месяцы и срыву отопительного сезона, — отметил вице-президент межотраслевой ассоциации по развитию систем теплоснабжения «Укртеплокоммунэнерго» Сергей Дунайло.

Украинские производители и поставщики тепла прогнозируют увеличение газовых долгов и полное прекращение облгазами газоснабжения предприятий уже в начале июля этого года.

Ранее стало известно, что из-за ситуации, которая сложилась вокруг экономически необоснованного тарифа на теплоснабжения для коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» прогнозируемые убытки компании к концу года составят около 400 миллионов гривен.

Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» попросило у городского совета выделить 23 миллиона гривен, которые необходимы, чтобы покрыть долги предприятия перед «Николаевгазом» за транспортировку газа в прошлом году.