Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора окончили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении снятого главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Следствие обладает доказательной базой, что в октябре 2018 года Александр Тупицкий подкупил свидетеля в интересах экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, чтобы тот замолчал и отказался от прежних показаний. Дело касалось неправомерного захвата активов «Зуевского энергомеханичного завода» на Донетчине. Расследователи подтверждали, что свою долю в Зугрэсе добился и Тупицкий.

Кроме подкупа, Тупицкому инкриминируют лже-свидетельство. По версии следствия, судья КС в течении 2018-2019 годов намеренно давал неправдивые показания и фабриковал доказательства для стороны защиты в уголовном деле.

Стороне защиты Тупицкого дали возможность ознакомиться с материалами расследования.

Ранее НикВести сообщали, за местом проживания отстраненного главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого провели обыски.

Напомним, глава Конституционного суда Александр Тупицкий в 2006—2010 годах был причастен к завладению имуществом завода в Зугрэсе Донецкой области и, вероятно, через доверенное лицо получил долю в предприятии.