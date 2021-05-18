Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк считает непродуманными и вредными для украинской экономики инициативы сегодняшней власти повысить налоги.

Об этом он сказал в программе «Время Голованова» на телеканале «Украина 24» 17 мая, сообщает пресс-служба «Народного фронта».

— Слышал об инициативах сегодняшней власти повысить налоги. Считаю эти инициативы глупыми, непродуманными и вредными для украинской экономики, — отметил Арсений Яценюк.

Арсений Яценюк выступил за диалог с бизнесом перед принятием таких решений.

— Если вы считаете, что есть где-то какие-то сектора, где требуются изменения налогового законодательства, позовите, пожалуйста, компании, которые зарабатывают деньги, платят в бюджет, и вы именно из этого бюджета все финансируете. Сядьте с ними, проведите диалог, и в рамках диалога определитесь со справедливой налоговой системой, — сказал Арсений Яценюк.

Он раскритиковал частые изменения правил для бизнеса.

— Представьте себе, как можно работать, когда налоги будут менять в середине года. Люди что-то планировали. Правда? Планировали. А как вы сейчас им меняете полностью всю налоговую систему? Вы же разрушаете их планы. Поэтому диалог — это номер один. И баланс в интересах — это номер два, — отметил лидер «Народного фронта».

Арсений Яценюк подчеркнул, что правительства Зеленского «еще ехали на той макроэкономической базе», которая была создана послемайданными правительствами.

— Я взял экономику страны, в которой было 73 миллиарда долларов долгов. Когда я ушел — оставил 67 миллиардов долларов. То есть, за всю историю украинской независимости мое правительство было единственным, которое уменьшило внешнюю задолженность. Мы пришли, было 108 тысяч гривен — я ушел, оставил 90 миллиардов гривен на счетах. И поэтому можно сказать, что правительства Зеленского, они еще ехали на той макроэкономической базе, которая была создана, — заявил Арсений Яценюк.

За это, напомнил Арсений Яценюк, ему пришлось заплатить собственным рейтингом.

Сегодняшняя власть, по его словам, накопила за два года уже 12 миллиардов долларов внешних долгов.

— То есть, набрали кредитов. 12 миллиардов долларов — это так на минутку почти 3 оборонных бюджета украинского государства. Ну, вы же как-то балансируйте. Вы дайте возможность экономике развиваться, для того чтобы она сама больше платила налогов, чтобы росла экономика, для того чтобы наполнять бюджет, с одной стороны, — подчеркнул Арсений Яценюк. — А с другой стороны, я понимаю, пиар, хочется иметь рейтинги. Ну, только рейтинги за счет средств налогоплательщиков — это слишком дорогое удовольствие. Кто эти миллиарды отдавать потом будет? —добавил лидер «Народного фронта».

Он считает, что ситуация на внешних рынках может измениться просто в секунду. И это власть должна осознавать.

— Потому без настоящих реформ в стране, имитации, не шоу, не видео, а реальных изменений, фундаментальных изменений Украина не вырвется из этого. И экономическое чуда, на которое надеялась Украины с избранием президента Зеленского, не состоится. Чтобы не произошел экономический крах, — сказал Арсений Яценюк.

Напомним, ранее Арсений Яценюк назвал 5 проблем, с которыми Украина вошла в 2021 год.