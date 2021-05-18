Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси пообещал предоставить 500 миллионов долларов гуманитарной помощи на восстановление жилых домов в Секторе Газа после военной кампании между террористами ХАМАС и Израилем.

Об этом пишет египетское издание Meshhor.

Египетский президент объявил об инициативе после участия в трехстороннем саммите по вопросам событий на палестинских территориях.

Мероприятие прошло сегодня в Елисейском дворце в Париже с участием президента Франции Эммануэля Макрона и короля Иордании.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделилися с Папой Римским своими чаяниями: сплотить весь мир в борьбе против Израиля и наказать Тель-Авив за «массовые убийства» палестницев в Секторе Газа.