Министерство обороны Беларуси объявило о начале внезапной проверки боевой готовности ракетных войск. В рамках проверки будут задействованы около 100 единиц техники и более 500 военнослужащих.

Об этом говорится в заявлении белорусского Минобороны в Telegram-канале.

К проверке боеготовности, как рассказали в оборонном ведомстве Беларуси, будут привлечены воинские части и подразделения комплексов тактических ракет «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Полонез», «Смерч» и «Ураган».

— После выполнения подготовительных мероприятий воинские части и подразделения отправятся на полигоны для выполнения учебно-боевых задач. Завершится проверка контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов, - заявили в Минобороны.

Напомним, недавно глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в случае нового нападения России на Украину не нужно забывать о Беларуси. Как пояснил глава спецслужбы, Беларусь является союзником России.

Напомним, лидер оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская считает, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко в скором времени уйдет в отставку.