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От ракетного огня из сектора Газа Израиль защищает система Железный купол

Приказ-фантом: моряков ввели в заблуждение — приказ №201 не вступил в силу

Те моряки, кому сегодня был назначен экзамен или в данный момент идет подготовка

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