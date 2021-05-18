Сегодня, 18 мая, Верховная Рада поддержала отставку Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры Украины.
«За» проголосовали 284 народных депутата.
Как сообщалось, на должность нового министра инфраструктуры предложена кандидатура действующего главы «Укравтодора» Александра Кубракова.
Вчера депутатская фракция «Слуга народа» утвердила кандидатуру Виктора Ляшко — на должность министра здравоохранения, Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, Алексея Любченко — на должность министра экономики - первого вице-премьер-министра.
Сегодня, 18 мая, Верховная Рада поддержала отставку Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры Украины.
«За» проголосовали 284 народных депутата.
Как сообщалось, на должность нового министра инфраструктуры предложена кандидатура действующего главы «Укравтодора» Александра Кубракова.
Вчера депутатская фракция «Слуга народа» утвердила кандидатуру Виктора Ляшко — на должность министра здравоохранения, Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, Алексея Любченко — на должность министра экономики - первого вице-премьер-министра.