Замглавы облгосадминистрации по вопросам культуры Юрий Гранатуров заявил, что в Николаевской области насчитывается больше национальностей, чем во всей Украине.

Об этом он сказал, презентуя основные задачи и планы культурной сферы области во вторник, 18 мая, передает корреспондент НикВести.

По словам Юрия Гранатурова, Николаевщина — один из немногих регионов страны, где есть местные программы поддержки национальных меньшинств.

— У нас есть то, что мало у кого есть в Украине. На местном уровне, в областных центрах, областях таких программ несколько, и мы одни из них. Поэтому у нас есть программа сохранения и развития этнической и языковой самобытности национальных меньшинств в Николаевской области. Она работает и, в том числе, традиционным у нас стал фестиваль «Дружба». Таких фестивалей тоже очень немного. В Николаеве и Николаевской области национальностей больше, чем во всей Украине. И нужно сделать все, чтобы у нас никогда не было межнациональной вражды, которой здесь никогда не было. И это тоже одно из наших очень основных и политических, и человеческих заданий, — сказал Юрий Гранатуров.

Отметим, что последний раз официальные данные по количеству национальностей в Украине обновлялись в 2001 году во время переписи населения. Согласно статистике, самыми многонациональными являются Винницкая и Одесская области, где проживает свыше 133 меньшинств. В Николаевской области проживает больше стони национальностей. Столько же — на Житомирщине, Закарпатье, Луганщине. В соседней нам Херсонской — свыше 115. В Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Черкасской областях — больше 130 национальностей. Еще в нескольких регионах Украины живут представители 110-120 меньшинств.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, чем займется Юрий Гранатуров на должности его заместителя.