Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, чем займется Юрий Гранатуров на должности его заместителя.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести вчера, 1 февраля, после представления программ вице-губернаторов Николаевщины.

Юрий Гранатуров на сегодня еще не назначен заместителем главы Николаевской ОГА, а потому не участвовал в презентации. Однако, Виталий Ким рассказал, что в новой должности он займется вопросами культуры.

Виталий Ким

— Первое, то, что Владимир Алексеев вместе со мной прорабатывал - это культурный центр Николаевщины. Это место физическое плюс интернет-место, где мы хотим собрать всех участников этого рынка культуры. Я помню, когда раньше был День Европы, то все приезжали, на Советской выставлялись представители со всей области, там талантов было куча, из какого-то села, о нем никто не знает, а он достоин сегодня выехать на выставку или ярмарку, представлять Украину или область на украинский либо мировом уровне. Нет коммуникации. Насколько я понял, это никому не было интересно. Мы создаем пространство, где мы будем сопровождать таланты. Это одна из задач для того, чтобы наладить коммуникацию между представителями культуры в области, чтобы их слышали, я их должен видеть. Там будет площадка, где можно будет купить билеты, какие у нас есть мероприятия, график, что у нас будет происходить. Он (Юрий Гранатуров, - прим.) только готовит это, он еще не начал. У него нет ни доступа к документам, ни рабочего места. Мы только определились с кабинетом, - сказал Виталий Ким.

Юрий Гранатуров, фото из Facebook

Напомним, что согласно декларации Юрия Гранатурова, его жена владеет двумя квартирами в Николаеве — 50,2 м2 и 160,9 м2, а также двумя гаражами. На самом Юрии Гранатурове недвижимость не зарегистрирована. Также он указал, что пользуется автомобилем Тoyota Landcruiser 120 Prado 2008 года выпуска, который принадлежит его сыну. В 2020 году он получил 494 546 гривен зарплаты на должности главы администрации Ингульского района и 63 183 гривны пенсии.

Как сообщалось, недавно глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким назначил своим заместителем по вопросам туризма Николая Маринова. В декабре Виталий Ким подписал распоряжение о назначении своим заместителем Игоря Кузьмина.