«Европейская Грузия», вторая крупнейшая оппозиционная сила Грузии после «Единого национального движения» Саакашвили, заявила об окончательном отказе участвовать в работе действующего парламента.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Interpress, об этом заявил генеральный секретарь партии Акакий Бобохидзе после заседания политсовета партии.

— Сегодня политический совет партии принял окончательное решение. «Европейская Грузия» не присоединится к этому парламенту и не примет в нем участие«, — заявил он, назвав законодательный орган действующего созыва «нелегитимным».

На заседании партийцы обсуждали также стратегию для будущих парламентских выборов.

В действующем парламенте по итогам выборов 2020 года «Европейская Грузия» получила 5 мандатов из 150.

Это вторая из политсил, кроме «Единого национального движения» Михеила Саакашвили, которые до сих пор не согласились на план выхода из кризиса, предложенный ЕС.

Напомним, ряд оппозиционных партий Грузии отказались от мандатов в парламенте после выборов, заявив, что их результаты были сфальсифицированы.