Госдепартамент США предложит ввести санкции против четырех кораблей, задействованных в строительстве российского газопровода «Северный поток-2», и четырех связанных с ними компаний.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Предложение будет включено в отчет Госдепа, который будет направлен в Конгресс в среду, 19 мая.

Собеседники издания считают, что ограничительные меры против компаний, занимающихся строительством газопровода, задержат реализацию проекта.

Издание также сообщает, что в отчет будет включено ходатайство об отказе от санкций, направленных против компанию-оператора Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига. Ранее об этом сообщило издание Axios.

Новый шаг администрации Байдена, вероятно, вызовет критику со стороны американских законодателей, которые утверждали, что несколько трубоукладочных судов и организаций, включая Nord Stream 2 AG и ее генерального директора, могут подвергнуться санкциям в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года, известном как PEESA.

Санкции против фирм, строящих или финансирующих трубопровод, по которому природный газ будет поставляться из России в Германию, получили поддержку обеих партий в Конгрессе. Но администрация Байдена стремится поддерживать хорошие отношения с правительством Германии, которое поддержало проект.

Противники проекта также рассчитывают на поддержку со стороны Германии: они ожидают, что немецкая партия «Зеленые», которая выступает против «Северного потока-2», получит места в парламенте по итогам выборов в сентябре.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской сессии Арктического совета может затронуть тему строительства «Северного потока 2».