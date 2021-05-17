Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской сессии Арктического совета может затронуть тему строительства «Северного потока 2».

Об этом сообщил высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства, пишет «Интерфакс-Украина».

«Полагаю, что эта тема («Северный поток 2», — ИФ) может возникнуть на двухсторонних переговорах (с представителями властей Дании, — ИФ). И, я думаю, что то же самое относится и к Лаврову», — заявил представитель госдепа высокого ранга, отправившийся с Блинкеном в Данию.

Стенограмму его беседы с журналистами распространил госдеп.

«Мы, как и Конгресс, очень четко высказали свое мнение о «Северном потоке 2», (...) что это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность», — отметил он.

По его словам, встреча Блинкена и Лаврова будет направлена на то, чтобы обсудить работу в областях, где у России и США «есть взаимные интересы».

«Мы не стремимся к эскалации, мы просто, опять же, ищем более предсказуемые, стабильные отношения. И, я думаю, что есть области, в рамках которых мы можем обсудить это с министром иностранных дел Лавровым», — добавил чиновник.