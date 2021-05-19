Глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что исключает кадровые ротации в правительстве до осени.

Об этом он упомянул в ходе брифинга, цитирует Интерфакс-Украина.

— По состоянию на сейчас мой прогноз, что до осени не будет никаких кадровых изменений в министерствах. Может, будут какие-то кадровые изменения на крупных предприятиях, но «министерских» я не предвижу, — сказал Давид Арахамия.

Он напомнил, что назначение новых министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения может произойти в четверг.

Ранее глава фракции «Слуга народа» рассказал, кто может получить должность министра здравоохранения в случае отставки Максима Степанова. Главным претендентом на должность министра является государственный санврач Виктор Ляшко.