Грузия огласила про свои планы на 2022 год: наладить изготовление БПЛА и штурмовых винтовок М4.

Об информирует Army Recognition.

Глава оборонного ведомства Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил во время выступления в парламенте, что Грузия начинает подготавливать собственное производство беспилотных летательных аппаратов.

С целью усиления боеспособности страны военные планируют закупать беспилотные летательные аппараты, а также организовать производственные мощности для их изготовления на территории Грузии. Для выполнения плана «Поддержка Сил обороны-2030» ведутся переговоры с некоторыми странами НАТО и уточняются детали и подходы в военно-техническом сотрудничестве.

Министр также сообщил, что продолжаются переговоры с южноафриканскими, польскими и израильскими компаниями о создании совместного предприятия по производству малых и больших беспилотных летательных аппаратов и автоматического стрелкового оружия на базе военного научно-технического центра «Дельта», принадлежащий министерству обороны.

В этом году планируется подписать контракт, а уже в 2022 году запустить производство/ По словам министра, первые произведенные в Грузии беспилотники должны появиться в следующем году.

Кроме того, министр отметил, что «до конца года на территории «Дельта» начнет работать новое грузино-израильское предприятие, которое наладит производство автоматов М4».

Напомним, на турецком производстве изготовляют несколько новых ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2.