В Секторе Газа сейчас находится около 1600 украинцев, из них 127 изъявили желание вернуться на родину. Эвакуация может состояться в течение 48 часов.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал на заседании правительства 19 мая, пишет РБК-Украина.

— В секторе Газа ориентировочно находится 1600 украинцев, из них 127 изъявили желание вернуться на родину, — сообщил он.

Министр также отметил, что вместе с Украинской о желании евакуироваться из сектора Газы заявили граждане Молдовы, Беларуси и двух стран-членов ЕС.

— Посольство уже составило списки, мы договорились о зеленом коридоре и такая эвакуация будет осуществлена в кратчайшие сроки, — подчеркнул министр.

Он пояснил, что эвакуация будет проведена через Египет, с властью которого уже согласован организационные вопросы.

— Сейчас по поручению президента Украины принято решение об осуществлении эвакуации в кратчайшие сроки путем вывоза наших граждан с территории Сектора Газы на территорию Египта и организации соответствующего рейса за счет средств резервного фонда бюджета Украины. Если не произойдет никаких форс-мажорных событий в связи с обострением конфликта, то, по нашим расчетам, в течение 48 часов такая эвакуация произойдет, — сказал он.

Ранее сообщалось, что в ходе обострения конфликта между Израилем и арабскими группировками в секторе Газа ликвидировали более 150 боевиков. Подавляющее число — представители ХАМАС.