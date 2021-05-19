Окружной прокурор Манхэттена проверяет компанию экс-президента Дональда Трампа. Летиция Джеймс заявила, что ее расследование в отношении Trump Organization, которое было до этого гражданским, переквалифицировано в уголовное.

Об этом информирует Bloomberg.

Уголовное преследование последовало по обвинению в уклонении от выплаты налогов.

— Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование деятельности организации больше не носит чисто гражданский характер. Сейчас мы активно расследуем деятельность Trump Organization в уголовном порядке вместе с окружным прокурором Манхэттена. В настоящее время у нас нет дополнительных комментариев, — говорится в заявлении стороны обвинения.

Одним из направлений расследования генпрокурора Нью-Йорка была оценка Семи Спрингс, собственности Трампа на 212 акрах земля неподалеку от Нью-Йорка. Следователи пытались определить, дала ли компания Трампа точную оценку собственности.

Первоначально обвинение сосредоточилось на возмещении Организацией Трампа скрытых платежей за 2016 год, сделанных Майклом Коэном, личным адвокатом и помощником Трампа, женщинам, утверждающим, что у них были любовные связи с Трампом. С тех пор расследование расширилось до более широкого спектра деловых операций компании, включая то, лгала ли компания для получения выгодных кредитов и налоговых послаблений.

В последние месяцы прокуратура изучала финансовые операции между Trump Organization и семьей Аллена Вайссельберга, финансового директора Trump Organization, в попытке убедить Вайссельберга сотрудничать с расследованием.

Сам Трамп находится под следствием в Джорджии, где окружной прокурор округа Фултон изучает контакты бывшего президента с местными властями в рамках попытки изменить исход ноябрьских выборов.

Ни в одном из этих расследований против Трампа или сотрудников его компании не было выдвинуто никаких обвинений.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп по телефону требовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера «найти» достаточно голосов, чтобы отменить результаты выборов в штате, где победил Джо Байден.