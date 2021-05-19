Правительство пригласило членов наблюдательного совета «Нафтогаза» на заседание и планирует продолжить сотрудничество с наблюдательным советом до проведения нового конкурса.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль, пишет Экономическая правда.

— Сегодня к заседанию правительства присоединятся члены наблюдательного совета «Нафтогаза». Мы полностью поддерживаем и остаемся преданными дальнейшей реформе корпоративного управления по лучшим мировым стандартам. В частности, правительство планирует улучшить работу номинационного комитета, который отвечает за назначение членов независимых наблюдательных советов, в частности, рассматриваем привлечение к такому комитету представителя от наших международных партнеров, — сказал Денис Шмыгаль.

Он добавил, что правительство планирует продолжить сотрудничество с наблюдательным советом «Нафтогаза» и провести в дальнейшем абсолютно прозрачный конкурс и на должность членов наблюдательного совета, и на должность главы правления.

— Поэтому сейчас мы действительно начинаем полноценную корпоративную реформу, где четко определены не только права и обязанности, а и ответственность за работу, — сказал премьер.

Напомним, за первый квартал 2021 года государственная компания «Нафтогаз» вышла на позитивные показатели и получила чистую прибыль в 12,6 миллиардов гривен.