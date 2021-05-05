За первый квартал 2021 года государственная компания «Нафтогаз» вышла на позитивные показатели и получила чистую прибыль в 12,6 миллиардов гривен.

Об этом сообщает финансовый директор компании Петер ван Дрил.

Пока первоначальные цифры не прошли аудиторскую проверку, однако, они перегоняют показатели прошлых лет на несколько порядков.

— Рад сообщить, что чистый доход в первом квартале 2021 года составляет 12.6 млрд гривен (неаудированный предварительный результат подлежит дальнейшему обзору). Чистый доход за аналогичный период 2020 года составил 3.2 млрд гривен, — раскрыл статистику Петер ван Дрил.

Менеджер добавил, что рынок показывает явные признаки восстановления с повышенными ценами и спросом, чем в коронавирусном 2020 году.

— Ожидаемый результат показывает нашу стойкость: три квартала подряд рентабельность повышается. Наши усилия по преобразованию окупаются. Сотрудники Нафтогаза активизировались и дали выдающийся результат в этом квартале! Хочу поблагодарить всех за большой вклад, — отметил CEO «Нафтогаза».

Напомним, в «Слуге Народа» указывали, что убытки «Нафтогаза» за 2020 год составили 19 миллиадов гривен.

Примечательно, что 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза». Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой «Нафтогаза».

Члены наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» в пятницу, 30 апреля, встретились с новым главой правления компании Юрием Витренко. После встречи члены набсовета, которые принимали в ней участие, написали заявления об отставке.