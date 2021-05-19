В Кремле рассказали, что будут обсуждать президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин на встрече. Они будут говорить о двухсторонних отношениях РФ и США.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.
По его словам, заявление Джо Байдена о Путине-убийце не будет главной темой обсуждения во время их встречи.
— Вы знаете, этот инцидент - это не главное, речь, конечно, идет о стратстабильности, это волнует весь мир, касается всего мира. И наших двусторонних отношений. Вот это главные темы, которые на повестке дня, - сказал Дмитрий Песков.
Отметим, встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным пройдет в ближайшие недели. По крайней мере, из этого на сегодня исходит американская администрация.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита Блинкена заявил, что США не будут заключать никаких договоренностей по Украине за спиной Киева.
Напомним, ранее Джо Байден сделал ряд заявлений о Владимире Путине. В частности, он назвал его убийцей. Кроме того, американский лидер пообещал привлечь Путина к ответственности за вмешательство в выборы его страны 2020 года. Разведка США ранее опубликовала доклад, в котором говорится, что Российская Федерация пыталась вмешаться в выборы в США.
В Кремле рассказали, что будут обсуждать президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин на встрече. Они будут говорить о двухсторонних отношениях РФ и США.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.
По его словам, заявление Джо Байдена о Путине-убийце не будет главной темой обсуждения во время их встречи.
— Вы знаете, этот инцидент - это не главное, речь, конечно, идет о стратстабильности, это волнует весь мир, касается всего мира. И наших двусторонних отношений. Вот это главные темы, которые на повестке дня, - сказал Дмитрий Песков.
Отметим, встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным пройдет в ближайшие недели. По крайней мере, из этого на сегодня исходит американская администрация.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита Блинкена заявил, что США не будут заключать никаких договоренностей по Украине за спиной Киева.
Напомним, ранее Джо Байден сделал ряд заявлений о Владимире Путине. В частности, он назвал его убийцей. Кроме того, американский лидер пообещал привлечь Путина к ответственности за вмешательство в выборы его страны 2020 года. Разведка США ранее опубликовала доклад, в котором говорится, что Российская Федерация пыталась вмешаться в выборы в США.