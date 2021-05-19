Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

По его словам, заявление Джо Байдена о Путине-убийце не будет главной темой обсуждения во время их встречи.

— Вы знаете, этот инцидент - это не главное, речь, конечно, идет о стратстабильности, это волнует весь мир, касается всего мира. И наших двусторонних отношений. Вот это главные темы, которые на повестке дня, - сказал Дмитрий Песков.

Отметим, встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным пройдет в ближайшие недели. По крайней мере, из этого на сегодня исходит американская администрация.