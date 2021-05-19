В Украине появится новое высшее военное учебное заведение. Оно будет называться Киевский институт Национальной гвардии Украины.

Соответствующее решение сегодня приняли на заседании правительства.

Новый ВУЗ появился путем выделения Киевского факультета из состава Национальной академии Национальной гвардии Украины. В учебном заведении будут готовить кадры для комплектования должностей офицерского состава Нацгвардии.

Образование института осуществляют за счет бюджета, предусмотренного для Министерства внутренних дел на 2021 год.

Ранее появились данные, что боевики на Донбассе оборудуют позиции для обстрелов позиций ООС на детских площадках.