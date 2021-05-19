Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что сейчас есть два пути для обеспечения безопасности в районе Сектора Газа. Израиль не исключает ни один из них.

Об этом Нетаньяху заявил во время общения с 70 послами иностранных государств, которые находятся в Израиля, передает Newsru.co.il.

— Есть две возможности добиться спокойствия и безопасности: или оккупировать Газу, или создать фактор сдерживания. Мы не сбрасываем со счетов ни одну возможность, - заявил израильский премьер.

Также Нетаньяху прокомментировал сроки операции, которую Израиль проводит против боевиков ХАМАСа в Секторе Газа.

— Мы не стоим с секундомером. Мы стремимся к выполнению задач операции, - добавил он.

Ранее сообщалось, что в ходе обострения конфликта между Израилем и арабскими группировками в секторе Газа ликвидировали более 150 боевиков. Подавляющее число — представители ХАМАС.