Виктор Ляшко, кандидатуру которого рассматривают на главу Министерства здравоохранения, заявил, что определил своего преемника на посту главного санврача. Его необходимо будет заменить, если Рада согласует его назначение главой Минздрава.

Соответствующее заявление Виктор Ляшко сделал, выступая на профильном комитете парламента, пишет РБК-Украина.

Он отметил, что пока не будет называть фамилию человека, который заменит его на должности.

— Своего преемника на главного санврача я определил, я не хотел бы озвучивать его фамилию, — сказал Виктор Ляшко.

Главный санврач добавил, что ему «не стыдно ни за одно решение, принятое на своем посту».

В то же время, он отметил, что в случае назначения главой Минздрава, у него уже есть сформированная команда.

— Команда интересная, молодая, но не хотел бы озвучивать. В случае положительного голосования, хотел бы представить медицинскому комитету каждого члена новой команды, — сказал Виктор Ляшко.

Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду представление на назначение трех министров. Одна из кандидатур — Виктор Ляшко на должность главы Минздрава.