Верховная Рада приняла проект постановления №5423 по созданию временной следственной комиссии для расследования возможных преступлений представителей государственной власти, которые способствовали нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Документ поддержали 252 народных депутата, пишет ZN.ua.

Согласно постановлению, возглавила ВСК Марьяна Безуглая из «Слуги народа». Ее заместителем стал депутат из пророссийской ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Также в состав ВСК вошли:

Алексей Жмеренецкий из «Слуги народа»;

Александр Завитневич из «Слуги народа»;

Александр Мережко из «Слуги народа»;

Юрий Мисягин из «Слуги народа»;

Елена Хоменко из «Слуги народа»;

Святослав Юраш из «Слуги народа»;

Игорь Гузь из депутатской группы «За майбутнє»;

Николай Люшняк из группы «Довіра».

Ранее сообщалось, что Верховная Рада планирует работать в ускоренном режиме, чтобы до окончания пятой сессии приянять ряд законопроектов, в том числе необходимых для выполнения условий МВФ.