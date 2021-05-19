Верховная Рада приняла проект постановления №5423 по созданию временной следственной комиссии для расследования возможных преступлений представителей государственной власти, которые способствовали нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Документ поддержали 252 народных депутата, пишет ZN.ua.
Согласно постановлению, возглавила ВСК Марьяна Безуглая из «Слуги народа». Ее заместителем стал депутат из пророссийской ОПЗЖ Ренат Кузьмин.
Также в состав ВСК вошли:
Алексей Жмеренецкий из «Слуги народа»;
Александр Завитневич из «Слуги народа»;
Александр Мережко из «Слуги народа»;
Юрий Мисягин из «Слуги народа»;
Елена Хоменко из «Слуги народа»;
Святослав Юраш из «Слуги народа»;
Игорь Гузь из депутатской группы «За майбутнє»;
Николай Люшняк из группы «Довіра».
Ранее сообщалось, что Верховная Рада планирует работать в ускоренном режиме, чтобы до окончания пятой сессии приянять ряд законопроектов, в том числе необходимых для выполнения условий МВФ.
Верховная Рада приняла проект постановления №5423 по созданию временной следственной комиссии для расследования возможных преступлений представителей государственной власти, которые способствовали нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Документ поддержали 252 народных депутата, пишет ZN.ua.
Согласно постановлению, возглавила ВСК Марьяна Безуглая из «Слуги народа». Ее заместителем стал депутат из пророссийской ОПЗЖ Ренат Кузьмин.
Также в состав ВСК вошли:
Алексей Жмеренецкий из «Слуги народа»;
Александр Завитневич из «Слуги народа»;
Александр Мережко из «Слуги народа»;
Юрий Мисягин из «Слуги народа»;
Елена Хоменко из «Слуги народа»;
Святослав Юраш из «Слуги народа»;
Игорь Гузь из депутатской группы «За майбутнє»;
Николай Люшняк из группы «Довіра».
Ранее сообщалось, что Верховная Рада планирует работать в ускоренном режиме, чтобы до окончания пятой сессии приянять ряд законопроектов, в том числе необходимых для выполнения условий МВФ.