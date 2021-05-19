Кандидат на пост министра здравоохранения Виктор Ляшко на заседании профильного комитета Верховной Рады в среду, 19 мая, озвучил свои планы во главе Минздрава.

— Я... обещаю в первые 100 дней вакцинировать 5 млн украинцев. То есть провести 10 млн прививок за лето, - озвучил свое первое обещание Виктор Ляшко.

На что глава комиетата Михаил Радуцкий ответил, что если обещание не будет выполнено, то «будем нового министра искать».

Также Ляшко предложил после голосования в Раде «провести встречу, на которой четко проговорить вызовы и задачи, которые ставим перед Минздравом, чтобы выполнить прежде предвыборную программу президента, все обязательства, которые брала на себя партия Слуга народа, комитет и Минздрав».

Основной своей задачей на посту министра Виктор Ляшко видит борьбу с коронавирусом.

— Есть программа деятельности на 100 дней и первых 6 месяцев. Готов представить после голосования в Верховной Раде, - сказал Виктор Ляшко.

В то же время, он отметил, что у него уже есть сформированная команда.

— Команда интересная, молодая, но не хотел бы озвучивать. В случае положительного голосования, хотел бы представить медицинскому комитету каждого члена новой команды, - сказал Виктор Ляшко.

Также у Виктора Ляшко уже есть преемник на пост главного санврача, но называть его он отказался.