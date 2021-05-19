Строительство укреплений на границе с Россией в рамках проекта Стена завершено на на 51,4%.

Такую оценку в Госпогранслужбе дали в ответ на запросы экспертной организации StateWatch, передает Корреспондент.

— Кроме того, Государственная аудиторская служба установила, что должностным лицам Госпогранслужбы понадобилось почти 5 лет для разработки законопроектов для освобождения пограничных войск от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства из-за обустройства границы, — говорится в ответе.

Отмечается, что медленная разработка необходимых законов обусловила покрытие за счет государства в течение 2018-2019 годов потерь хозяйств на сумму почти 10 миллионов гривенн.

— Это при том, что Черниговская, Сумская, Харьковская и Луганская облгосадминистрации в течение 2015-2016 годов должны были безвозмездно передать 15 земельных участков для размещения отделов пограничной службы. Однако таких мер не предприняли, — говорится в сообщении.

При этом в ГПСУ не уточняют, почему были допущены потери из бюджета.

Как сообщалось ранее, Минэнерго требует запретить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси.