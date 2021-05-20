Лидер партии «Европейская Солидарность», пятый президент Петр Порошенко поздравил жителей Украины с Днем вышиванки.

Поздравление обнародовала пресс-служба «Евросолидарности».

В нашей вышитой сорочке содержится мощная сила и особое послание от прошлых поколений украинцев - будущим.

Наша вышивка - это торжественно, модно и всегда уместно. Она объединяет и вдохновляет украинцев на новые победы не только в Украине, но и в самых отдаленных уголках Земли.

— Поздравляю всех украинцев с Днем вышиванки! Приглашаю делиться своими фотографиями в вышиванках в соцсетях. Вместе мы - сила! – указал Петр Порошенко.

Напоним, два главных мусульманских праздника — Курбан-Байрам и Рамазан-Байрам — получат статус государственных в Украине.