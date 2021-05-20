Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин планируют встретиться в ближайшие недели. Их встреча может пройти в Исландии.

Об этом заявил в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РБК.

Говоря об отношениях с Россией, Энтони Блинкен отметил, что США были бы рады иметь «стабильные, предсказуемые отношения с Россией».

— Вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели, - заявил Энтони Блинкен.

Отвечая на вопрос журналиста, рекомендует ли он Исландию как потенциальное место встречи, глава Госдепа сказал: «Безусловно, я бы рекомендовал ее как место встречи. Я бы рекомендовал ее всем, и, кстати, именно этим я буду заниматься, когда вернусь домой».

Ранее сообщалось, что встреча Байдена и Путина может пройти в одной из дипломатических столиц Европы.

Напомним, ранее Джо Байден сделал ряд заявлений о Владимире Путине. В частности, он назвал его убийцей. Кроме того, американский лидер пообещал привлечь Путина к ответственности за вмешательство в выборы его страны 2020 года. Разведка США ранее опубликовала доклад, в котором говорится, что Российская Федерация пыталась вмешаться в выборы в США.