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Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. Лишь в одном регионе превышен показатель по COVID-19. При этом Николаевская область соответствует «зеленой» зоне по проценту от эпидемического порога.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, в Донецкой области превышен уровень эпидемической опасности - 101,5% при норме не выше 100%.
Таким образом Донецкая область является единственным регионом в «оранжевой» зоне карантина. Все остальные регионы находятся в «желтой» зоне.
Кроме этого шесть регионов соответствуют «зеленой» зоне по проценту от эпидемического порога в Киеве (32,9%), Винницкой (41,3%), Закарпатская (49,8%), Киевской (48,9%), Николаевской (42%) и Полтавской (46,2%) областях. А Винницкая область еще и по коэффициенту выявления случаев инфицирования - 4,8%.
Напомним, в Великобритании начато первое в мире клиническое испытание, чтобы выяснить, может ли дополнительная доза вакцины защитить людей от коронавируса и его разновидностей. В испытания протестируют семь существующих вакцин, чтобы выяснить, какие препараты могут быть использованы в предстоящей осенней программе по вакцинации.
Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. Лишь в одном регионе превышен показатель по COVID-19. При этом Николаевская область соответствует «зеленой» зоне по проценту от эпидемического порога.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, в Донецкой области превышен уровень эпидемической опасности - 101,5% при норме не выше 100%.
Таким образом Донецкая область является единственным регионом в «оранжевой» зоне карантина. Все остальные регионы находятся в «желтой» зоне.
Кроме этого шесть регионов соответствуют «зеленой» зоне по проценту от эпидемического порога в Киеве (32,9%), Винницкой (41,3%), Закарпатская (49,8%), Киевской (48,9%), Николаевской (42%) и Полтавской (46,2%) областях. А Винницкая область еще и по коэффициенту выявления случаев инфицирования - 4,8%.
Напомним, в Великобритании начато первое в мире клиническое испытание, чтобы выяснить, может ли дополнительная доза вакцины защитить людей от коронавируса и его разновидностей. В испытания протестируют семь существующих вакцин, чтобы выяснить, какие препараты могут быть использованы в предстоящей осенней программе по вакцинации.