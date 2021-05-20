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Сегодня, 20 мая, пройдет пресс-конференция Владимира Зеленского, приуроченная ко второй годовщине его президентства. Ожидается, что президент на ней расскажет о достигнутых результатах.
Пресс-конференция будет транслироваться онлайн в социальных сетях, на официальных страницах Офиса президента.
Владимир Зеленский начнет встречу с представителями медиа в 12:00. Само мероприятие пройдет на территории авиационного завода «Антонов» в Киеве.
Как рассказал советник главы Офиса президент Михаил Подоляк, сегодня будет достаточно большой и подробный разговор.
— Чтобы можно было подвести итоги первых двух лет каденции Владимира Зеленского и обсудить ключевые направления работы и решения, которые должны быть приняты на протяжении третьего года, - отметил Михаил Подоляк.
В мае 2020 года Зеленский обещал поднимать вопрос оккупированного Крыма на всех международных встречах, поскольку в нынешних форматах эта тема не поднимается. Как результат, на 23 августа 2021 года запланирован первый саммит Крымской платформы, на который Украина приглашает мировых лидеров, в том числе, президента США.
Также Зеленский говорил о том, что необходимо организовать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, такой формат дискуссий по Донбассу и Крыму мог бы идти параллельным треком. Весной разговоры о возможной встрече активизировались с новой силой.
Кроме того, президент затрагивал тему народовластия, а в апреле этого года закон о референдуме уже вступил в силу. Также Зеленский говорил, что ему не хватит одной каденции, чтобы реализовать свою программу; что министр внутренних дел Арсен Аваков должен довести дело Павла Шеремета до конца; а также назвал условие для участия представителей ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Франции Эмманюэля Макрона подписать декларацию о поддержке вступления Украины в Европейский Союз – лидер республики пообещал ознакомиться.
Сегодня, 20 мая, пройдет пресс-конференция Владимира Зеленского, приуроченная ко второй годовщине его президентства. Ожидается, что президент на ней расскажет о достигнутых результатах.
Пресс-конференция будет транслироваться онлайн в социальных сетях, на официальных страницах Офиса президента.
Владимир Зеленский начнет встречу с представителями медиа в 12:00. Само мероприятие пройдет на территории авиационного завода «Антонов» в Киеве.
Как рассказал советник главы Офиса президент Михаил Подоляк, сегодня будет достаточно большой и подробный разговор.
— Чтобы можно было подвести итоги первых двух лет каденции Владимира Зеленского и обсудить ключевые направления работы и решения, которые должны быть приняты на протяжении третьего года, - отметил Михаил Подоляк.
В мае 2020 года Зеленский обещал поднимать вопрос оккупированного Крыма на всех международных встречах, поскольку в нынешних форматах эта тема не поднимается. Как результат, на 23 августа 2021 года запланирован первый саммит Крымской платформы, на который Украина приглашает мировых лидеров, в том числе, президента США.
Также Зеленский говорил о том, что необходимо организовать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, такой формат дискуссий по Донбассу и Крыму мог бы идти параллельным треком. Весной разговоры о возможной встрече активизировались с новой силой.
Кроме того, президент затрагивал тему народовластия, а в апреле этого года закон о референдуме уже вступил в силу. Также Зеленский говорил, что ему не хватит одной каденции, чтобы реализовать свою программу; что министр внутренних дел Арсен Аваков должен довести дело Павла Шеремета до конца; а также назвал условие для участия представителей ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Франции Эмманюэля Макрона подписать декларацию о поддержке вступления Украины в Европейский Союз – лидер республики пообещал ознакомиться.